Макрон рассказал, отправит ли Франция войска на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo подтвердил, что в ближайшем будущем Франция не планирует направлять свои вооруженные силы на Украину.

Макрон заявил о том, что его предыдущие заявление об отправке войск неправильно интерпретировали, и подчеркнул, что никогда не заявлял о непосредственных планах по отправке военного контингента в Украину.

Президент Франции подчеркнул, что рассуждение о гипотетической возможности отправке войск в будущем не следует воспринимать как намерение осуществить это в данный момент. Он отметил, что его заявление было скорее обобщенной рефлексией о возможных способах помощи Украине в перспективе.

Эммануэль Макрон утверждает, что его рассуждения касались широкого спектра возможных подходов к оказанию поддержки Украине, и включали в себя различные аспекты сотрудничества дипломатических и военных инициатив.

Ранее мы сообщали о том, что член французского Госсовета рассказал, почему Украине не место в Евросоюзе.