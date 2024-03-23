Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»

Расстрел мирных жителей в концертном зале «Крокус сити холл» под Москвой было не терактом ИГИЛ*. Все произошедшее заказная политическая атака на российское государство, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«ИГИЛ* не имеет к этому никакого отношения. Это не обычный террористический акт, причина которому - идеология... Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство... Такое впечатление, что это организованное преступление, которое имеет политические основания. Это действие против конкретного государства», — сказала Кнайсль.

Самих же террористов, расстрелявших посетителей Крокуса, политик охарактеризовала, как не движимых идеологией субстанций, хотевших просто таким чудовищным образом заработать денег.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что США осудили теракт в подмосковном «Крокусе».

* — запрещенная в России террористическая организация