По словам главы госдепа, США солидарны с российскими гражданами и считают, что терроризм во всех его формах и проявлениях невозможен.

«США решительно осуждают теракт в "Крокусе" и терроризм по всех проявлениях. США солидарны с россиянами в свете атаки ан концертный зал», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.