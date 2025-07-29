По словам экс-министра спорта РФ, олимпийского чемпиона Павла Колобкова, Грузия имеет 30-летнюю историю активной гражданской позиции, часто выражающейся в протестах. Он прокомментировал акции против российских фехтовальщиков на чемпионате мира в Тбилиси. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению чиновника, у бывшей советской республики наблюдается устойчивая тенденция связывать внутренние проблемы страны с Российской Федерацией. Он назвал организаторов протестов «небольшой группой маргиналов», подчеркнув, что их действия не отражают позицию всей Грузии. «Им только дай повод», - заявил он, напомнив, что из-за риска подобных инцидентов российские спортивные делегации избегали визитов в Грузию во время его министерства.

Несмотря на напряженную обстановку вокруг турнира, Колобков акцентировал успешное выступление российской сборной, одной из сильнейших в мировом фехтовании. Он выразил надежду, что Грузия со временем «одумается» и вернется к традициям гостеприимства, позволяя нормальному спортивному сотрудничеству восстановиться.

Ситуация в Тбилиси, по мнению Колобкова, стала очередным проявлением давней модели: локальные группы используют любую возможность для антироссийских акций, списывая на РФ глубинные проблемы. Однако он верит, что это маргинальная позиция, и подлинные грузинско-российские отношения, включая спортивные, могут быть восстановлены в будущем.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси провокаторы сожгли флаг РФ у гостиницы с российскими фехтовальщиками.