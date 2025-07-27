В Тбилиси провокаторы сожгли флаг РФ у гостиницы с российскими фехтовальщиками

Антироссийская акция была устроена в столице Грузии группой представителей неправительственных организаций. Они вывесили проукраинские лозунги, а затем сожгли флаг РФ. Об этом сообщил телеканал «ТВ Пирвели».

Изначально акция в Тбилиси была организована рядом с Олимпийским дворцом. В этом здании проходит чемпионат мира по фехтованию, где принимают участие спортсмены из России. Затем мероприятие переместилось к той гостинице, где проживают атлеты, приехавшие из РФ. Участники акции протеста держат в руках флаги Украины и Грузии, а также плакаты с антироссийскими лозунгами. Манифестанты сожгли флаг России. К месту происшествия уже выдвинулись мобильные группы полиции.

Ранее сообщалось, что в грузинской тюрьме двое россиян начали голодовку. Оба россиянина обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ. По информации канала, их голодовка длится уже несколько дней. Они требуют улучшения условий содержания в тюрьме и обеспечения доступа средств массовой информации ко всем судебным заседаниям по их делам.