Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Лондон устал от конфликта с Россией. Таким мнением он поделился в интервью украинскому изданию «Украинская правда».

«К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты для поддержки Украины. Валерию Федоровичу сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата», — сказал Пристайко.

7 марта Министерство иностранных дел Украины сообщило о согласовании кандидатуры экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Незадолго до его отставки в феврале 2024 года депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, что Залужный согласился поехать в Лондон.

Залужного на посту главкома ВСУ сменил Александр Сырский, экс-командующий сухопутными войсками ВСУ.

С начала специальной военной операции РФ западные страны, в том числе члены НАТО, начали оказывать активную поддержку Украине, поставляя на ее территорию свои оружие и боеприпасы. МИД РФ направлял ноту протеста таким странам, однако никакой реакции не последовало.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки Германией ракет дальнего действия Taurus никак не повлияют на ход СВО на Украине.