Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможную поставку немецких ракет Taurus Киеву. По его словам, это ничего не поменяет в конфликте на Украине. Об этом Пушилин рассказал в интервью на телеканале «Россия 1».

Глава ДНР подчеркнул, что такие боеприпасы хоть и несут определенные риски, но ничего не поменяют в ходе специальной военной операции.

«Но все-таки рассчитываем на благоразумие, надеемся, что оно осталось у европейских стран, потому что подобного рода эскалации ни к чему хорошему не приведут» — отметил Пушилин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов помочь ФРГ, у которой возникли проблемы с поставкой на Украину ракет Taurus. Он также отметил, что правительство Великобритании готово рассмотреть вариант с покупкой этих ракет с последующей передачей Киеву. Также в эту поставку войдут британские Storm Shadow.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала «слитую» запись переговоров офицеров немецкого бундестага, которые обсуждали возможность нанесения удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Кроме того, немецкие военнослужащие рассуждали над тем, чтобы немецкая сторона не стала частью конфликта с Россией.

Taurus представляют собой германско-шведскую авиационную крылатую ракету класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенную для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей.

Мы также сообщали, что в Канаде обвинили США в препятствии передачи Украине комплекса NASAMS.