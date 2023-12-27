Экс-посол Украины рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому

Западное руководство рекомендует украинской власти не рассчитывать на членство в НАТО. Соответствующее заявление сделал экс-посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый в беседе с украинским телевизионным каналом «Прямой» .

Как рассказал дипломат, основные партнеры страны на Западе в приватном диалоге посылают Украине сигналы, которые являются негативными. Он уточнил, что данные сигналы рекомендуют Украине не претендовать на место в НАТО в ходе грядущего саммита в американской столице.

Чалый заявил, что шансы Украины на статус государства-члена НАТО в ближайшее время очень малы. Он подчеркнул, что Киеву не стоит ждать кардинального изменения Соединенных Штатов и их союзников по этому вопросу.