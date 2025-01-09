Экс-президент Грузии Зурабишвили пообещала, что продолжит исполнять свои прежние функции

Саломе Зурабишвили продолжит выполнять свои функции в качестве президента. Об этом она сама заявила во время брифинга, эти слова привел ТАСС.

Экс-глава Грузии представила общественности свой новый офис, где она, по ее же словам, будет продолжать выполнять обязанности президента.

«Я хочу сегодня принять вас в этом новом офисе. Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента», — указала она.

По ее мнению, Грузия находится в серьезном политическом кризисе. Выходом, по утверждению Зурабишвили, станут только повторные парламентские выборы. Она в связи с этим совершит поездку по стране для встреч с ее жителями, поскольку по-прежнему остается президентом.

Ранее по поводу ситуации в Грузии высказалась Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она считает, что дестабилизацией обстановки на грузинской территории занимается Запад, а Зурабишвили помогает ему в этом.