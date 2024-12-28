Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью сайту aif.ru , где ответила на вопрос о происходящих волнениях в Грузии. По ее мнению, дестабилизацию обстановки в очередной раз создает Запад, аналогично тому, как провернул это на Украине.

Запад может поступиться интересами любого государства и принести его в жертву, считает Захарова. Грузии дипломат предсказывает украинский путь, так как страна Кавказского нагорья уже находится в состоянии жесткого внутреннего противостояния, близкой к кровавым разборкам.

«Вплоть до перехода к горячей фазе того конфликта, которого и не было в этих странах, только для того, чтобы реализовать свою маниакальную установку и иметь какой-то дополнительный плацдарм для нанесения России, по их словам, стратегического поражения», – сказала Захарова в интервью

По словам Захаровой, многое, что планировал Запад, уже происходит в Грузии много месяцев. В это большой вклад внесло прозападная президент Саломе Зурабишвили, заключила дипломат.

Напомним, в Грузии уже не первый месяц протестов. Сначала люди выходили на улице в знак несогласия с принятием «Закона о прозрачности иностранного влияния», вскоре прошли парламентские выборы, где победила действующая партия. Оппозиция во главе с президентом выступила против итогов и даже заявила о фальсификациях. Провластная грузинская партия подвергается санкциям США и Британии. На фоне этого грузинский МИД вызвал британского посла.

Ранее сообщалось, что Захарова раскрыла секреты интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым.