Украина выбросила в корзину уже практически парафированные мирные соглашения с Россией в Стамбуле в 2022 году под нажимом своих западных кураторов которые ошибочно считали, что их возможности в военной и финансовой поддержке Киева безграничны, но на деле оказалось совсем наоборот. На это в эфире YouTube-канала Dialogue Works обратил внимание отставной швейцарский разведчик Жак Бо.

По словам эксперта, Запад был уверен в возможности скорой победы Украины над Россией. И, тем самым, недооценил русских.

«Запад недооценил Россию. Они думали, что их ресурсы бесконечны. Я имею в виду, они считали, что смогут дать украинцам достаточно всего, чтобы те одержали верх над Россией. Владимир Зеленский думал так же, он верил в это. Именно поэтому он согласился на сделку», — констатировал Бо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциальное заключение мира с Украиной через помощь посредника маловероятно. Затем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни какой-либо еще авторитетный политик не сможет в текущих условиях стать посредником на переговорах Москвы и Киева.