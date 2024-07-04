Песков: Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине

В Кремле высказались по поводу возможного посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на гипотетических переговорах России с Украиной.

Напомним, в среду, 3 июля, на полях саммита ШОС в Казахстане турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путины призвал Москву и Киев прекратить огонь и как можно скорее сесть за стол переговоров.

Позднее в эфире Первого канала официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отрицательно оценил возможность Эрдогана стать посредником в украино-российском переговорном процессе.

«Нет, невозможно», — сказал Песков, его цитирует ТАСС.

В продолжение темы представитель Кремля подтвердил, что Путин и Эрдоган на полях саммита ШОС обсуждали конфликт на Украине. Помимо этого, были затронуты важные вопросы экономического сотрудничества России и Турции, особенно в сферах энергетики и туризма.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.