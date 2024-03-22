Именно Виктория Нуланд и ее влияние на Госдеп привели к тому, что ситуация обострилась и вышла на очень опасную грань. Так считает бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Фил Джиральди. Видео с его выступлением появилось на YouTube-канале Judging Freedom.

Он заявил, что именно Нуланд испортила американо-российские отношения. По его словам, заместитель госсекретаря США никогда не была настоящим дипломатом.

«Русские стремились установить хорошие отношения с США и европейцами. Именно такие люди, как Виктория Нуланд, не дали этому случиться», - указал он.

По мнению Джеральди, если бы не Нуланд и не ее постоянные вмешательства в дела других стран, то над миром сейчас не нависала бы угроза ядерной войны.

В начале марта Нуланд заявила, что подает в отставку и покинет свой пост в ближайшее время. Эксперты считают, что причиной такого шага стали серьезные разногласия, которые появились между ней и администрацией президента.