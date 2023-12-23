Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре будет насильно смещен с должности руководителя и, впоследствии, расстрелян по приказу главкома украинских ВС Валерия Залужного. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.

В ходе интервью Риттер указал на то, что на Украине был нарушен баланс во взаимоотношениях гражданской и военной власти. Эксперт указал на то, что украинский лидер ведет слежку за главнокомандующим, который уже был вовлечен в политическую игру.

Исходя из этого аналитик спрогнозировал, что в ближайшие пару месяцев Украину ждет государственный переворот, в результате которого, Зеленский будет смещен с поста и расстрелян, как румынский лидер Николае Чаушеску.

Риттер также сравнил украинского президента с Адольфом Гитлером, и заявил, что последняя пресс-конференция первого была провальной. По словам разведчика, мероприятие выглядело, как если бы Гитлер дал интервью в апреле 1945-го.