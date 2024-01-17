Экс-разведчик США Риттер назвал причины «усталости» Запада от Киева

Политика

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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, несмотря на все поставки оружия и средств Незалежной, украинские войска не достигли успехов на фронте и близятся к поражению, поэтому политики западных стран стараются отречься от Киева и забыть о поражении. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что немаловажную роль в этом играет и то, что поражение произошло при помощи Запада.

По мнению бывшего разведчика США, поражение Киева может оказать влияние на политическую карьеру американского лидера Джо Байдена перед выборами, которые пройдут осенью этого года.

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