Экс-разведчик США Риттер считает, что в словах президента РФ имеется намек на освобождение Одессы

По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, российский президент не случайно обозначил Одессу русским городом. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Владимир Путин слов на ветер не бросает, они имеют глубокий смысл.

Ранее разведчик заявлял, что западные страны даже не постарались понять позицию российского лидера относительно Незалежной и НАТО.