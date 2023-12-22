Экс-разведчик США Риттер считает, что в словах президента РФ имеется намек на освобождение Одессы
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, российский президент не случайно обозначил Одессу русским городом. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что Владимир Путин слов на ветер не бросает, они имеют глубокий смысл.
Ранее разведчик заявлял, что западные страны даже не постарались понять позицию российского лидера относительно Незалежной и НАТО.