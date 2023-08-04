Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия может без усилий освободить Харьков
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По словам бывшего разведчика Вооруженных Сил США Скотта Риттера, российская армия сможет без особых усилий освободить Харьков, если будет необходимо. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он уточнил, что ВСУ находятся на исходе, а у нашей страны, в свою очередь, имеются все резервы, которые позволяют легко взять украинский город.
Эксперт подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не ставит целью взятие городов, а проводит политику по освобождению территорий от киевского режима.
Он добавил, что западные государства начали постепенно признание факта новой границы между Россией и Украиной.