По словам бывшего разведчика Вооруженных Сил США Скотта Риттера, российская армия сможет без особых усилий освободить Харьков, если будет необходимо. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что ВСУ находятся на исходе, а у нашей страны, в свою очередь, имеются все резервы, которые позволяют легко взять украинский город.

Эксперт подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не ставит целью взятие городов, а проводит политику по освобождению территорий от киевского режима.

Он добавил, что западные государства начали постепенно признание факта новой границы между Россией и Украиной.