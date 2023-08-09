По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, российская армия перехватила инициативу на передовой. Разгромив контрнаступление Незалежной. Об этом сообщает Pravda.ru .

Он подчеркнул, что ничего уже нельзя сделать, исход не поменять.

По мнению Риттера, украинские военные даже не приблизились к первой линии обороны РФ.

Он добавил, что Вооруженные Силы РФ переходят в наступление на различных направлениях.