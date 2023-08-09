Экс-разведчик США Риттер заявил, что Вооруженные Силы РФ перехватили инициативу на передовой
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По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, российская армия перехватила инициативу на передовой. Разгромив контрнаступление Незалежной. Об этом сообщает Pravda.ru.
Он подчеркнул, что ничего уже нельзя сделать, исход не поменять.
По мнению Риттера, украинские военные даже не приблизились к первой линии обороны РФ.
Он добавил, что Вооруженные Силы РФ переходят в наступление на различных направлениях.