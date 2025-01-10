Госсекретарю США Энтони Блинкену следует прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО. Такое заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик Тони Шаффер.

«Прекратите нести эту натовскую чепуху! <…> Принятие Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды!» — сказал он.

Само обсуждение вопросам вступления Украины в НАТО Шаффер назвал разрушительным, а также отметил, что РФ имеет право на свою собственную политическую сферу влияния.

Напомним, в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ прекратят огонь только после вывода украинских войск с территории новых регионов России, отказа Киева от вступления в НАТО и проведения операций по демилитаризации и денацификации Украины.

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