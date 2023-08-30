По словам бывшего советника экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олега Соскина, Незалежную в ближайшее время охватит пламя гражданской войны на фоне перекрытия киевским режимом кислорода жителям страны. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Политик отметил, что жители Незалежной очень скоро поднимут восстание на фоне гонений и зверств со стороны Зеленского и силовиков, исчезновений граждан, их бесправия и насильственной мобилизации мужчин.

По его мнению, свою роль сыграют и публичные расправы над неугодными прямо на улицах, которые уже проводятся открыто.