По словам бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, действующий украинский лидер Владимир Зеленский регулярно врет об успехах украинской армии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что Зеленский постоянно сообщает о якобы наступлении ВСУ, а факту известно, что никакого наступления не было, поскольку за три месяца пресловутого контрнаступления об его итогах что-то сказать трудно.

По мнению украинского политика, вооружение Запада не может конкурировать с российским.