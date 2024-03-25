Экс-советник главы Тывы погиб в ДТП в Запорожской области

По данным правительства региона, мужчина занимал должность советника главы Тывы с 2014-го по 2021-й годы. Тогда главой республики был Шолбан Кара-оол.

По информации Baza, Хван попал в автоаварию вечером 23 марта в Бердянском районе Запорожской области. Автомобиль, которым управлял бывший советник, врезался в грузовик недалеко от населенного пункта Нововасильевка. От удара Хван погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.

До 2015-го года Хван являлся депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Он покинул заксобрание после того, как его обвинили в растрате средств. Речь идет о событиях 2010-го года. Тогда Хван занимал должность директора «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в Новосибирске. Во время его работы следствие установило, что компания растратила более 200 тысяч рублей средств предприятия.

С сентябре 2021-го года главой Республики Тыва является Владислав Ховалыг. Первым руководителем региона был Шериг-оол Ооржак, который занимал эту должность с 1992-го по 2007-й год. Тыва входит в Сибирский федеральный округ и является частью Восточно-Сибирского экономического района. Столицей региона является город Кызыл.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске неизвестные предприняли попытку поджечь магазины, где продаются снаряжение и экипировка для военнослужащих.