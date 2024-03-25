В Новосибирске пытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих

Глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что в Новосибирске двое неизвестных попытались поджечь два магазина, в которых продаются товары для военнослужащих. Об этом он заявил на оперативной совещании в областном правительстве.

По его словам, инцидент произошел в минувшую субботу. Ночью неизвестные попытались устроить поджог. Слова Орлова приводят РИА Новости.

«Пострадавших нет. Распространение горения внутри помещений не произошло», — сказал он.

Как сообщил заместитель начальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин, в регионе на данный момент проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан в связи с недавними событиями в России. По его словам, на дорожных трассах области усилен контроль.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае удалось раскрыть преступление, связанно с убийством двух бездомных спустя 18 лет. В 2005-м году в Железногорске неизвестные забили руками и ногами, а также подручными предметами, двоих бездомных мужчин, в результате чего они скончались.