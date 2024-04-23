Экс-советник Пентагона Макгрегор: в ситуации на Ближнем Востоке все козыри на руках у Путина

Россия является важнейшей переменной в уравнении на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Это критическая переменная. Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке», — сказал Макгрегор.

По его мнению, Россия и ее лидер пользуются большим уважением на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Владимир Путин обсуждал с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ситуацию в регионе. Глава российского государства призвал своего коллегу не допустить нового витка конфронтации.

Ранее Иран и Израиль обменялись ограниченными ракетными ударами.