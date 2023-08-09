Соединенные Штаты слишком долго твердили, что Россию необходимо разгромить и ослабить. Прекращение огня покажет, что Запад не в состоянии этого сделать.

Тем самым Америка распишется в своей неудаче и несостоятельности политики Белого дома, так считает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«Все основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы?» - заявил он.

Интервью с мнением полковника Макгрегора вышло на интернет-канале Judging Freedom. Эксперт считает, что Запад именно поэтому затягивает боевые действия. Их окончание будет равносильным признанию своего поражения.