Экс-советник президента Украины Соскин призвал поставить Зеленскому условия
Фото: [©РИА Новости]
По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, действующему президенту страны следует поставить рамочные условия. Об этом сообщают «Известия».
Он пояснил, что данная инициатива должна исходить со стороны парламента.
По мнению Соскина, Незалежная находится на грани катастрофы, а ее лидер не способен управлять государством.
Он подчеркнул, что Зеленский является неадекватным человеком во всех направлениях, поэтому опасен для государства.