По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, действующему президенту страны следует поставить рамочные условия. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что данная инициатива должна исходить со стороны парламента.

По мнению Соскина, Незалежная находится на грани катастрофы, а ее лидер не способен управлять государством.

Он подчеркнул, что Зеленский является неадекватным человеком во всех направлениях, поэтому опасен для государства.