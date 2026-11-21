Самый большой в Московской области скалодром стал площадкой для четвертого открытого Кубка регионального отделения «Юнармии». Турнир, посвященный 85-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой, провели 19 ноября на базе школы имени Д. И. Зернова — учреждение открылось 1 сентября 2026 года, сообщила администрация городского округа.

Масштаб соревнований для Подольска стал рекордным: подобных турниров школа еще не принимала. За победу боролись более 40 команд из Московской и Калужской областей. Конструкция скалодрома впечатляет — 12,5 метра в длину и 9 метров в высоту, отметили в администрации.

Руководитель штаба регионального отделения Евгений Лукошников назвал скалодром самым сложным и одновременно самым интересным испытанием. По его мнению, для участников это прекрасная возможность освоить новые навыки и проверить собственные силы.

К участникам обратился почетный гость — представитель подольской Ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Руслан Ашурбеков. Он приветствовал юнармейцев и пожелал им удачи.

Программа Кубка состояла из четырех этапов. Помимо покорения скалодрома, ребята соревновались в вязании узлов, сборке индивидуальной страховочной системы и оказании первой помощи. Подготовкой турнира занимались штаб «Юнармии» и Ассоциация преподавателей основ безопасности и защиты Родины. Поддержку оказали Министерство информации и молодежной политики региона и администрация округа.

«Я пришла в движение благодаря коллективу — здесь все очень дружные. Теперь в моей жизни много спорта и новых знаний. Участие в соревнованиях приносит мне огромное удовольствие, особенно когда достигаешь успехов. Для нас главное — выложиться на все сто и показать, что мы умеем», — рассказала участница команды «Варяг», семиклассница Софья Маркелова, которая состоит в движении уже четыре года, для нее этот Кубок стал третьим по счету.

Честь Подольска защищали несколько учебных заведений. Команды «Молодая Гвардия» и «Варяг» поднялись на третью ступень пьедестала. Организаторы ставят перед турниром сразу несколько задач: физическое развитие молодежи, популяризацию активного туризма и спорта, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что подмосковные борцы завоевали 14 наград на всероссийских соревнованиях в Москве.