В Азербайджане задержаны российские граждане, и этот инцидент быстро перерос в дипломатический скандал. Эксперты связывают аресты с ответными мерами Баку на задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. Однако, по мнению российских аналитиков, ситуация гораздо серьезнее. Богдан Безпалько — член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, называет произошедшее «целенаправленной акцией против России». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, задержанных избивали и унижали, а затем демонстрировали в СМИ — явный признак политического давления, а Азербайджан объясняет свои действия «нарушением прав соотечественников» в России, но методы вызывают вопросы. В то же время многие россияне поддерживают действия правоохранителей. Так, диаспоральные структуры монополизировали рынки, плодят коррупцию и игнорируют интересы местного населения.

Эксперт подчеркнул, что конфликт вышел за рамки правоохранительной практики и превратился в политическое противостояние. Если стороны не найдут способа деэскалации, это может ударить по экономическим и культурным связям.

По его мнению, ситуация показывает, как быстро межнациональные трения перерастают в инструмент давления между государствами. Россия и Азербайджан оказались перед выбором: продолжать обмен «заложниками» или искать компромисс.

Ранее депутат Затулин назвал задержание россиян в Баку — местью и самоутверждением.