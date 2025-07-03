В Госдуме оценили задержание россиян в Азербайджане

Напряженность в отношениях России и Азербайджана достигла нового уровня: в Баку задержаны журналисты российского агентства Sputnik Азербайджан. Этот шаг многие эксперты расценивают как ответную меру на недавние задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Но так ли это на самом деле. Депутат Госдумы Константин Затулин видит в происходящем более глубокий конфликт. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это месть по-восточному, то есть журналисты стали заложниками политической игры, а их задержание — символический удар по России. Кроме того, это также своего рода самоутверждение после Карабаха, то есть победа в Нагорном Карабахе вдохновила Азербайджан на более жесткую позицию, в том числе и в отношениях с Москвой. Также если раньше Баку демонстрировал «стратегическое партнерство» с Россией, то теперь делает ставку на Турцию и Запад.

Парламентарий подчеркнул, что Азербайджан считает, что Россия сейчас слишком занята конфликтом с Западом, чтобы серьезно реагировать на его действия. Однако если тенденция продолжится, это может привести к дальнейшему давлению на российские СМИ в Азербайджане, охлаждению экономических и политических связей и усилению турецкого влияния в регионе.

По его мнению, Баку явно испытывает границы возможного, рассчитывая на временную слабость Москвы. Однако Азербайджан может серьезно ошибаться в своих расчетах. Остается вопрос: станет ли этот инцидент точкой невозврата в отношениях двух стран или стороны смогут найти компромисс? В целом конфликт показывает, как быстро меняются союзы на постсоветском пространстве, поэтому если Россия не ответит жестко, другие соседи могут последовать примеру Азербайджана.

Ранее на Западе заявили, что конфликт Азербайджана и России серьезно повлияет на Кавказ.