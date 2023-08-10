Эксперт Брутер дал оценку планам Польши по усилению военного присутствия на границе с Белоруссией

Варшава планирует нарастить численность группировки войск на востоке страны для охраны границы с Белоруссией из-за нахождения там членов группы ЧВК «Вагнер». Эксперт Владимир Брутер прокомментировал данное решение. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его мнению, Польшей сознательно разжигается истерика для привлечения внимания к своей роли в коллективном Западе.

Эксперт добавил, что делается это Варшавой с целью напомнить о себе как о форпосте.