Саудовская Аравия доложит России об результатах запланированной на выходные встречи по Незалежной. По мнению эксперта Владимира Брутера, западные государства не готовы прекратить украинский конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Запад считает, что имеет возможность продолжить оказывать давление на Москву по всем направлениям.

По словам эксперта, в этом случае они вынуждены ориентироваться на позицию Вашингтона и не имеют права на какое-либо субъективное решение.