Эксперт Брутер объяснил, почему Запад не хочет прекращения украинского конфликта
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Саудовская Аравия доложит России об результатах запланированной на выходные встречи по Незалежной. По мнению эксперта Владимира Брутера, западные государства не готовы прекратить украинский конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Запад считает, что имеет возможность продолжить оказывать давление на Москву по всем направлениям.
По словам эксперта, в этом случае они вынуждены ориентироваться на позицию Вашингтона и не имеют права на какое-либо субъективное решение.