Эксперт Брутер считает, что ошибки западных стран нельзя исправить словами

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после завершения украинского кризиса России и Европе придется договариваться по поводу общей безопасности. По словам эксперта Владимира Брутера, для начала такого диалога должно быть выполнено наиболее важное условие. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что западные страны должны признать требования России по поводу ее безопасности, а при частичном признании дискуссия точно не пойдет.

По мнению эксперта, ошибки Запада просто словами исправить невозможно, но на данный момент изменений в позиции коллективного Запада не наблюдается.