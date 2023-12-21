Эксперт Брутер считает, что ошибки западных стран нельзя исправить словами
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после завершения украинского кризиса России и Европе придется договариваться по поводу общей безопасности. По словам эксперта Владимира Брутера, для начала такого диалога должно быть выполнено наиболее важное условие. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что западные страны должны признать требования России по поводу ее безопасности, а при частичном признании дискуссия точно не пойдет.
По мнению эксперта, ошибки Запада просто словами исправить невозможно, но на данный момент изменений в позиции коллективного Запада не наблюдается.