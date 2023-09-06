Эксперт Чарап считает, что поставки F-16 Украине не повлияют на исход боевых действий

Эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап заявил, что поставки истребителей F-16 Украине никак не повлияют на исход событий на фронте. Таким мнением он поделился в эфире телеканала CNN .

Слова Чарапа приводят РИА Новости.

«Они (истребители F-16. – Прим. ред.) значительно улучшат украинскую авиацию, однако <…> они фундаментально не изменят ситуацию на фронте, эти истребители не представляют серьезную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться», – сказал эксперт.

Чарап подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется пойти на уступки и пойти на мирные переговоры с Россией. Аналитик подчеркнул, что альтернативного решения кризиса на данный момент.

Министерство обороны Дании 20 августа сообщило, что Копенгаген и Амстердам передадут Украине истребители F-16. Ранее агентство Reuters сообщило, что на базе в Скридструпе начали тренироваться 8 украинских пилотов управлению истребителями. Также обучение проходят 65 украинских военнослужащих, которые будут задействованы в обслуживании техники.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом одобрит передачу истребителей, но только в том случае, если украинских пилотов обучат их управлению и обслуживанию.

Истребители F-16 Fighting Falcon были разработаны в 1974 году компанией General Dynamics. Самолеты начали эксплуатировать в 1978 году. Сейчас производством F-16 занимается компания Lockheed Corporation.