Эксперт Дурманов прокомментировал подготовку Вашингтона к новой пандемии

Вашингтон начал подготовку к новой пандемии, а созданное в США управление по подготовке к пандемиям станет реализовывать стратегические планы в установлении глобального контроля Вашингтона за биологической обстановкой. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов объяснил, что должно настораживать в данном случае. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в данном случае очень напрягает разброс американских военных лабораторий по всему миру и генетическое редактирование, расшифровка третичной структуры белка.

Эксперт отметил, что дело может выйти далеко за рамки новой пандемии коронавирусной инфекции.

По его мнению, наша страна имеет способность противостоять пандемиям, тем не менее усилия в данной сфере следует приумножить.