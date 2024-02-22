Эксперт Федоров считает, что президент Украины решил «упорядочить» иностранных наемников

Украинский лидер указом разрешил иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Национальной гвардии Украины. По словам эксперта Георгия Федорова, Киев решил упорядочить ситуацию с иностранными наемниками. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что властям Незалежной необходимо упорядочить деятельность этих наемников в ВСУ во всех отношениях.

По мнению эксперта, это своего рода приманка для граждан других стран для участия в войне.

Он уточнил, что в мире много подонков, которые желают воевать за чужие деньги, тем не менее не стоит говорить о большом количестве таких желающих.