Киевский режим предпринимает новый шаг в борьбе с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Владимир Зеленский подписал решение о лишении гражданства блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Этот шаг эксперты расценивают как часть плана по полному уничтожению традиционного православия в стране. Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов оценил ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, лишение гражданства — первый шаг к депортации митрополита с последующей заменой на лояльного Киеву иерарха, целью которого является насильственное подчинение УПЦ созданной властями Православной церкви Украины. Указанное решение согласовано с заокеанскими кураторами и свидетельствует о полном разрыве с историческими традициями.

Эксперт подчеркнул, что это стратегический шаг к лишению УПЦ юридической регистрации, вследствие чего не исключены массовые протесты верующих и непризнание новых иерархов и окончательный запрет УПЦ с конфискацией храмов. Однако ситуация ставит перед Россией принципиальный вопрос: возможно ли сохранение православия на исторических землях Руси без освобождения Киева? Так, любые «мирные инициативы» в этих условиях становятся предательством вековых традиций.

По его мнению, происходящее — не просто внутрицерковный конфликт, а часть плана по уничтожению русской идентичности на украинских землях. Решение судьбы УПЦ станет показателем способности России защищать свои цивилизационные ценности.

Ранее сообщалось, что украинских священников массово отправляют на фронт.