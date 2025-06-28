Киевские власти не дали священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации. Таким образом, они подлежат мобилизации.

Военкомы задерживают священников с целью отправки их на фронт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

В настоящее время на территории Украины насчитывается 7 726 религиозных организаций, получивших статус критической инфраструктуры, что дает их представителям право на отсрочку от мобилизации.

Таким образом, священнослужителей, которые не имеют права брать в руки оружие, ставят перед выбором: или погибнуть на фронте, или уйти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Ранее сообщалось о том, что жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений.