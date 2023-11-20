Эксперт Хейфец дал оценку планам нового президента Аргентины порвать с КНР и РФ
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Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей заявил об отказе от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. По слвоам профессора СПбГУ Виктора Хейфеца, политические взгляды Хавьера Милея аналогичны взглядам экс-президента Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что жители Аргентины недовольны как прошлым, так действующим правительством страны.
По мнению эксперта, бывший бразильский лидер анонсировал сокращение взаимодействия с Пекином, однако ему не удалось это реализовать в силу недовольства бизнеса, поэтому и избранному аргентинскому лидеру вряд ли удастся этого достичь.
Он отметил, что сближение с США будет непростым, поскольку Милей — сторонник Трампа.