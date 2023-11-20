Эксперт Хейфец дал оценку планам нового президента Аргентины порвать с КНР и РФ

Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей заявил об отказе от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. По слвоам профессора СПбГУ Виктора Хейфеца, политические взгляды Хавьера Милея аналогичны взглядам экс-президента Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что жители Аргентины недовольны как прошлым, так действующим правительством страны.

По мнению эксперта, бывший бразильский лидер анонсировал сокращение взаимодействия с Пекином, однако ему не удалось это реализовать в силу недовольства бизнеса, поэтому и избранному аргентинскому лидеру вряд ли удастся этого достичь.

Он отметил, что сближение с США будет непростым, поскольку Милей — сторонник Трампа.