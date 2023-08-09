Эксперт Кистанов считает, что японцы не хотят раздражать США упоминаниями о Хиросиме

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов считает, что японцы стараются не упоминать события в Хиросиме и Нагасаки, чтобы не раздражать США.

Такое мнение эксперт выразил в интервью РИА Новости. 9 августа в Нагасаки проходят траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки в усеченном формате. Отмечается, что на церемонии ни мэр города, ни премьер-министр Японии не напомнили о том, что атомную атаку совершили США. Зато политики не забыли выступить с критикой России.

«Неправильно было бы говорить, что японцы, особенно молодое поколение, уже забыли, кто сбросил атомную бомбу или путают эти вещи или обвиняют СССР. Японцы, конечно, прекрасно понимают, кто виноват, они этого никогда не забудут. Тем более, что до сих пор в Японии еще живы люди, ставшие жертвами бомбардировки», – сказал Кистанов.

Он отметил, что Япония прекрасно понимает, что не получит извинений за случившееся в 1945 году.

Кистанов также отметил поведение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который, по мнению эксперта, поддерживает американскую сторону и безоговорочно следует политике США. Кистанов отметил, что во время своих выступлений генсек никогда не упоминает о вине Вашингтона в трагедии в Японии.

Отдельно Кистанов отметил, что японцы используют факт атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, чтобы показать всему миру последствия ядерной катастрофы, тем самым оказывая давление на РФ. Правительство Японии отмечает, говорит эксперт, что аналогичная ситуация может произойти на Украине по вине России, но упоминать виновника трагедии в Японии политики не спешат.

Именно США впервые в истории человечества применили ядерное оружие. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay» сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»). Через три дня, 9 августа, США сбросили на Нагасаки атомную плутониевая бомбу «Fat Man» («Толстяк»).