Эксперт Котков дал оценку визиту Владимира Путина во Вьетнам

Российский лидер Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом во Вьетнам, провел встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Чинем, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. По словам эксперта Кирилла Коткова, Вьетнам сегодня является стремительно развивающейся страной, успешным государством. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, хотя в этой стране действует однопартийный режим, там достаточно распределенная система управления, система четырех опор: президент, генеральный секретарь партии, председатель Национального собрания и премьер-министр. При этом во Вьетнаме созданы идеальные условия для зарубежных инвестиций и вообще для развития бизнеса.

По мнению эксперта, Вьетнам и Юго-Восточная Азия в целом являются весьма перспективными направлениями для развития отношений. Они в большинстве своем на данный момент во многом повторяют тот путь, который Китай проходил в 90-е и в нулевые.