Эксперт Котков дал оценку визиту Владимира Путина во Вьетнам
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Российский лидер Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом во Вьетнам, провел встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Чинем, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. По словам эксперта Кирилла Коткова, Вьетнам сегодня является стремительно развивающейся страной, успешным государством. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, хотя в этой стране действует однопартийный режим, там достаточно распределенная система управления, система четырех опор: президент, генеральный секретарь партии, председатель Национального собрания и премьер-министр. При этом во Вьетнаме созданы идеальные условия для зарубежных инвестиций и вообще для развития бизнеса.
По мнению эксперта, Вьетнам и Юго-Восточная Азия в целом являются весьма перспективными направлениями для развития отношений. Они в большинстве своем на данный момент во многом повторяют тот путь, который Китай проходил в 90-е и в нулевые.