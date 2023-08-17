Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что на Купянском направлении со стороны ВСУ воюют наемники на Купянском направлении.

По его словам, на этом направлении специалисты из Германии будут устанавливать немецкие мины.

«На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии», – сказал Марочко.

Эксперт добавил, что военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, однако по документам проходят как сотрудники частной компании, которая оказывает услуги по разминированию.

О том, что ФРГ передала противотанковую мину направленного действия PARM 2 (DM-22) еще в 2022 году, сообщала зарубежная пресса. Боеприпас может поражать военную технику на расстоянии от 5 до 100 метров благодаря 128-миллиметровой кумулятивной гранаты с инфракрасным или акустическим взрывателем.

Ранее ирландская газета Sunday World сообщила, что гражданина Ирландии уволили с работы из-за отъезда на Украину. Там ирландец вступил в ряды ВСУ в качестве иностранного наемника. Из-за ранения спины ему пришлось задержаться – он лежал в харьковской больнице. По информации СМИ, мужчина не вышел из отпуска и не предупредил об этом начальство, после чего был уволен. Сам наемник свою вину не признал.

Международная конвенция ООН запрещает участие в военных конфликтах наемников, а также запрещает их финансирование и вербовку.

В июле Минобороны РФ сообщило, что на Украину прибыло более 10 тысяч иностранных наемников. По данным ведомства, за время проведения спецоперации было уничтожено свыше 4990 наемников, участвующих в конфликте в рядах ВСУ.