Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, получил известность в политических кругах благодаря своему специфическому рукопожатию, которое многие считают почти скандальным. Он захватывает руку собеседника и неожиданно тянет его на себя. Подобные действия наблюдались неоднократно во время встреч с различными политическими деятелями. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в интервью Life.ru отметила , что российский президент, безусловно, осведомлен об этой особенности Трампа, комментируя их встречу на Аляске.

Богачева отметила, что во время протокольной съемки Трамп попытался провернуть свой фирменный трюк, резко дернув руку российского президента, но попытка оказалась безуспешной.

Она подчеркнула, что американцы склонны демонстрировать чувство превосходства своей нации, и Трамп не является исключением. Однако, при первой встрече лидеров на красной ковровой дорожке подобного поведения не наблюдалось. Эксперт также обратила внимание на заметное волнение Трампа в отличие от уверенного и позитивно настроенного российского президента.

Богачева упомянула, что Трамп также известен своим удлиненным галстуком, выходящим за рамки делового дресс-кода, и частым расстегиванием пиджака, что не выглядит уместно на протокольных мероприятиях. По ее мнению, в сравнении с безупречным российским лидером, к американскому президенту возникают вопросы в плане соблюдения норм бизнес-этикета.

Эксперт также выразила недовольство поведением американских журналистов, отметив, что крики репортеров, пытающихся перекричать друг друга, являются вопиющим нарушением протокола. Она считает подобное поведение недопустимым в присутствии первых лиц государств и видит в этом проблему организации и профессиональной этики.

Богачева констатировала, что Путин выглядел более уверенно, заняв доминирующую позицию. Несмотря на это, она выразила надежду на успешный исход встречи, основываясь на том, что лидеры сели в один автомобиль, что может свидетельствовать об отсутствии серьезных разногласий.

Ранее сообщалось, что уровень встречи Путина на Аляске означает конец «изоляции от Запада».