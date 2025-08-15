Sky News констатирует: уровень встречи Путина на Аляске ознаменовал конец «изоляции от Запада»

Издание Sky News сообщило, что уровень встречи российского президента Владимира Путина на Аляске свидетельствует о завершении периода «изоляции от Запада».

Телеканал CNN сообщил, что невербальное общение Путина и Трампа во время встречи «трудно назвать прохладным».

В частности, телеканал обращает внимание на то, что, когда Путин шел по красной дорожке к Трампу, американский президент дважды хлопнул в ладоши, приветствуя его прибытие на территорию США впервые за последнее десятилетие. Затем они обменялись рукопожатием и вместе направились к автомобилю, принадлежащему лидеру Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Путин — единственный лидер, которого Трамп встретил у трапа самолета во второй президентский срок.