Sky News констатирует: уровень встречи Путина на Аляске ознаменовал конец «изоляции от Запада»
Sky News: уровень встречи Путина на Аляске означает конец «изоляции от Запада»
Фото: [kremlin.ru]
Издание Sky News сообщило, что уровень встречи российского президента Владимира Путина на Аляске свидетельствует о завершении периода «изоляции от Запада».
Телеканал CNN сообщил, что невербальное общение Путина и Трампа во время встречи «трудно назвать прохладным».
В частности, телеканал обращает внимание на то, что, когда Путин шел по красной дорожке к Трампу, американский президент дважды хлопнул в ладоши, приветствуя его прибытие на территорию США впервые за последнее десятилетие. Затем они обменялись рукопожатием и вместе направились к автомобилю, принадлежащему лидеру Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что Путин — единственный лидер, которого Трамп встретил у трапа самолета во второй президентский срок.