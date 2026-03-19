Весь мир сейчас затаил дыхание, следя за эскалацией на Ближнем Востоке, и в этом информационном шуме Владимир Зеленский совершил, казалось бы, рядовой, но на самом деле очень показательный визит в Лондон. Встреча с премьером Киром Стармером и выступление в парламенте — лишь вершина айсберга. Настоящая цель поездки крылась в демонстрации планшета, способного в реальном времени отслеживать ход боевых действий на Украине. Как пояснила Общественной Службе Новостей председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, этот визит преследовал сразу несколько стратегических задач.

По ее словам, первая и самая очевидная — напомнить о себе. Пока мировые СМИ и политики обсуждают иранский кризис и перебои с нефтью, киевскому режиму жизненно важно не выпасть из повестки. Им нужно, чтобы Европа и США помнили: украинский конфликт никуда не делся, он требует денег и оружия.

Политолог добавила, что главное действо развернулось вокруг планшета. Зеленский привез в Лондон не просто гаджет, а наглядную демонстрацию того, как украинская военная машина уже сейчас интегрируется в натовские цифровые системы. По сути, он показывал британским генералам работающий прототип единой сети управления боем. И судя по тому, что визит состоялся и вызвал интерес, миссия удалась — британские военные по достоинству оценили возможности прямой интеграции.

По ее мнению, этот визит — еще одно подтверждение того, кто именно сегодня является главным архитектором эскалации. Вашингтон может быть занят Ираном, но Лондон не сбавляет оборотов. Поездка Зеленского в Британию и его технологичное шоу в парламенте наглядно показывают: военные действия на Украине не просто провоцируются Западом, а постоянно подпитываются и модернизируются. И главным спонсором этого процесса все увереннее становится именно Соединенное Королевство, которое, похоже, взяло на себя роль дирижера в оркестре, стремящемся затянуть конфликт на годы.

Ранее сообщалось, что Украина подтвердила участие в планах Лондона по атакам на иранские объекты.