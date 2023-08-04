Эксперт рассказал о попытке Австралии играть гораздо большую роль в Тихоокеанском регионе

Она хочет создать из блока AUKUS некий аналог НАТО, и играть в нем первую скрипку.

Цзя Минь, сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете, высказал свое мнение о развитии AUKUS и амбициях Австралии. Он напомнил, что эта страна совместно с США создаст разведывательный центр, который будет собирать всю информацию по данному региону.

«Австралия пытается играть большую роль в регионе и воспользоваться системой AUKUS для выстраивания малой модели НАТО с центральной ролью Канберры», - заявил эксперт.

Его слова привели РИА Новости. Цзя Минь добавил, что Соединенные Штаты всецело подстрекают и подталкивают австралийцев к такому варианту. Но эти действия вызывают недоверие со стороны других государств, которых настораживает такой военный пыл.