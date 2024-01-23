Эксперт Семеновский считает украинский указ о территориях РФ пропагандой

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Эксперт Игорь Семеновский пояснил значение принятого документа. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, данный документ является полным переписыванием истории и искажением действительности.

Эксперт добавил, что подобные документы созданы от безысходности, с целью хоть как-то укрепиться еще в инфополе за повестку своей власти.

По его мнению, также он является своего рода подкормкой националистически настроенной радикальной аудитории.