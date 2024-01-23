Эксперт Семеновский считает украинский указ о территориях РФ пропагандой
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Эксперт Игорь Семеновский пояснил значение принятого документа. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, данный документ является полным переписыванием истории и искажением действительности.
Эксперт добавил, что подобные документы созданы от безысходности, с целью хоть как-то укрепиться еще в инфополе за повестку своей власти.
По его мнению, также он является своего рода подкормкой националистически настроенной радикальной аудитории.