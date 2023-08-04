Эксперт Васильев допустил отправку военных США в Нигер

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политический эксперт Владимир Васильев допустил, что Вашингтон может отправить американских военных в Нигер.

По мнению Васильева, такие шаги могут стать прецедентом для отправки военных США на Украину. Такое мнение аналитик выразил в интервью РИА Новости.

«Американцы могут послать ограниченный контингент в Нигер, как они в свое время послали ограниченный контингент в Сомали. Это может быть несколько тысяч человек, и в Вашингтоне могут считать, что с военной точки зрения это может быть простая операция. И это может быть пробным камнем, прецедентом для отправки американских войск на Украину», – сказал он.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. В этот день Национальная гвардия страны заблокировала в президентском дворце главу государства Мохамеда Базума и отказывалась выпускать его. СМИ сообщали, что возможной причиной задержания президента стало его намерение отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.

В колонке, которую опубликовала газета The Washington Post, Базум обратился к США с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в Нигере. По словам Базума, материал для издания он писал в заложниках у мятежников.

1 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планирует проводить эвакуацию своих граждан из Нигера.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила надежду, что Франции не придется вводить военных в Нигери и вмешиваться в дела государства.