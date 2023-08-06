Мексиканский колдун Антонио Васкес Альба еще пять лет назад спрогнозировал начало новой мировой войны, в которой будет применено ядерное оружие. Также он предупреждал, что Россию станут стараться подорвать в экономическом плане и посредством реальных атак, однако ничего из этого не подорвет ее мощь. Об этом сообщает Life.ru .

Он также сообщал, что сама природа накажет США и Евросоюз за свои деяния.

По словам астролога Михаила Левина, крах американской экономики также неизбежен.

По мнению индийского астролога Пунита Нахаты, Вашингтон потеряет контроль над Незалежной, что станет завершением украинского конфликта летом следующего года.

Схиархимандрит Иона считал, что конфликт завершится весной будущего года, «продлившись два года и закончившись победой русского царя».