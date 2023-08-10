Эквадорский кандидат в президенты был убит после предвыборной встречи

Кандидат на пост президента государства Эквадор Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборной встречи. Он погиб после 3 выстрелов в голову. Об этом сообщила эквадорская газета El Universo .

Смерть Вильявисенсио была подтверждена в среду нынешним президентом Эквадора Гильермо Лассо. Он также сообщил, что эквадорский Совбез вскоре проведет встречу в президентском дворце по этому поводу.

Лассо заявил, что во время памяти и борьбы погибшего политика, он не оставит данное деяние без наказания.

СМИ сообщают, что помимо кандидата в президенты, пострадало еще 8 эквадорцев. В данный момент, местная полиция разыскивает нападавших, перекрыв улицы.

Досрочные выборы пройдут в республике 20 августа. Убитый политик занимал 4-5 место по результатам опроса жителей государства.