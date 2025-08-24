Эпистолярный жанр у Мелании Трамп подхватила жена Эрдогана

Жена президента Турции, Эмине Эрдоган, направила письмо жене президента США, Мелании Трамп, в котором выразила призыв обратить внимание на тяжелое положение детей в Газе. Об этом сообщает агентство Anadolu 23 августа.

Эрдоган обратил внимание Трампа на гибель мирных жителей Газы, среди которых много детей.

«Они доведены до полного опустошения, забыли, как улыбаться, плачут в микрофоны», – написала Эмине Эрдоган в письме.

Она предложила Мелании Трамп обратиться к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и настойчиво попросить его остановить насилие в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Путин тепло отреагировал на письмо от Мелании Трамп.